Penacova recebe festival de comidas de rua com dez países representados

O concelho de Penacova recebe no fim de semana um festival de comidas de rua, com tradições culinárias de dez países, num programa que conta ainda com várias propostas culturais.

O “Street Food Tour Penacova” vai decorrer de sexta-feira a domingo e aí será possível provar comida de dez países diferentes (México, África do Sul, Tailândia, Brasil e Estados Unidos, entre outros), afirmou hoje a Câmara Municipal, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Pelo festival, será possível experimentar tacos e burritos mexicanos, a salsicha sul-africana boerewors, parrilla argentina e o pad thai tailandês, num festival que conta também com espaços dedicados aos doces.

A terceira edição deste festival vai decorrer no mirante Emídio da Silva, no centro da vila.

Para além da comida, haverá também um vasto programa cultural, com concertos, cinema ao ar livre e animação circense, acrescentou aquela autarquia do interior do distrito de Coimbra.

Em simultâneo, vai realizar-se, no domingo, o festival infantil Saltarico, evento dedicado aos mais novos, com espetáculos de teatro, dança, palhaços, insufláveis e pinturas faciais.

Em nota de imprensa, o município aconselha os interessados a estacionar as suas viaturas nos parques periféricos e a fazer o percurso até ao centro da vila a pé ou recorrendo a tuk tuk disponibilizados pela Câmara.

O “Street Food Tour” vai decorrer na sexta-feira, entre as 18:00 e as 23:00, no sábado, entre as 12:00 e as 00:00, e no domingo, entre as 12:00 e as 19:00.