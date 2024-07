Penacova: Município assina acordo com Associação Dignidade para medicamentos gratuitos para pessoas carenciadas

O município de Penacova assinou com a Associação Dignitude um protocolo para a comparticipação de medicamentos a pessoas carenciadas.

O acordo prevê a atribuição de medicamentos gratuitos a mais cinco dezenas de beneficiários do concelho, através do “Programa Abem”, uma rede solidária do medicamento fomentada pela Dignitude.

A atribuição da comparticipação tem como destinatários os agregados familiares com capitação inferior a 60% do indexante dos apoios sociais.

“Este protocolo vai permitir chegar a mais agregados do concelho, que poderão adquirir medicamentos gratuitamente nas nossas farmácias, mas importa referir que, para além destes, o município já apoia a compra de medicamentos a famílias em situação vulnerável”, explicou Carlos Sousa, vereador da Ação Social.

A associação Dignitude é uma instituição particular de solidariedade social que tem por missão o desenvolvimento de programas solidários de grande impacto social, que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses.

O seu programa âncora é o “Abem”, uma iniciativa que nasce de parcerias entre os setores social e da saúde. Os beneficiários são pessoas que se encontram numa situação de carência económica e não conseguem comprar os medicamentos que precisam.

A cada beneficiário é atribuído um cartão que lhe permite aceder aos medicamentos prescritos em qualquer farmácia do país.

O protocolo entre o município e a associação Dignitude foi assinado pelo presidente da câmara de Penacova, Álvaro Coimbra e Maria João Fortes Toscano, presidente da Dignitude, na presença de Maria João Carniça, da Associação Nacional de Farmácias, do vereador da ação social, Carlos Sousa e das quatro farmácias do concelho aderentes: Farmácia Penacova e Farmácia Alves Coimbra (Penacova), Farmácia Luz Marques (Figueira de Lorvão) e Farmácia Tilcor (São Pedro de Alva).