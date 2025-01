Penacova dedica programa cultural às profissões

A terceira edição do programa cultural “À Volta dos Livros”, promovido pelo município de Penacova, começa no dia 25 e é dedicada a diferentes profissões, anunciou hoje a autarquia.

Sapateiro, veterinário, historiador, artista urbano, médico e piloto de linha aérea são as profissões em destaque, no último sábado de cada mês, entre janeiro e junho, na Biblioteca Municipal de Penacova, distrito de Coimbra.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara presidida por Álvaro Coimbra referiu que “À Volta dos Livros” é concebido como “programa intergeracional, com foco especial nas crianças, mas que também envolve pais e avós, criando momentos únicos de aprendizagem e partilha”.

“Este projeto combina entretenimento, promoção da leitura e cultura geral com curiosidades temáticas e histórias relacionadas com os temas abordados em cada sessão”, adiantou.

Para cada sessão, de acesso gratuito e que “começa sempre com a leitura de um pequeno texto alusivo ao tema”, a Biblioteca promete levar “profissionais e especialistas que irão dinamizar e enriquecer cada atividade e promover o diálogo entre gerações”.

“O programa tem sido um marco na nossa agenda cultural. Este projeto reflete o nosso compromisso com a educação, a cultura e a promoção da leitura junto das nossas crianças e famílias. Ao explorar temas tão diversificados e relevantes, como as profissões e as artes, conseguimos unir gerações, fomentar o conhecimento e estimular a criatividade”, afirmou Álvaro Coimbra, citado na nota.

Em 2025, acrescentou o autarca, “estas sessões continuarão a inspirar e cativar o público, reforçando a importância da cultura e da leitura como pilares para o desenvolvimento individual e coletivo”.

As sessões começam às 10:00 e têm a duração máxima de 60 minutos. As inscrições, gratuitas, limitadas e obrigatórias, podem ser feitas na receção da Biblioteca Municipal, através do ‘e-mail’ biblioteca@cm-penacova.pt ou do telefone 239470306.