Penacova aposta no turismo com a valorização da paisagem e duas novas unidades hoteleiras

O regresso das festas anuais de Penacova é uma notícia positiva para o concelho. Considerou que este ano estavam reunidas as condições necessárias para a realização das Festas do Município?

As festas do município são uma oportunidade para viver momentos de partilha e comunhão, de fazer uma pausa na vertigem do dia a dia, de juntar os amigos e familiares, de valorizar o que é nosso, os nossos artesãos, as nossas associações e os nossos talentos e, no fundo, celebrar a vida!

Houve um cuidado especial para reunir um cartaz musical atrativo e ao mesmo tempo capaz de agradar a públicos diversos?

Sim, sem entrar em loucuras, foi possível reunir um conjunto de artistas, de vários géneros musicais, para que as pessoas possam escolher os seus preferidos. A programação pretendeu ser o mais eclética possível, e julgo que conseguimos um cartaz equilibrado, com grandes nomes nacionais, uns mais consagrados, outros mais emergentes.

Podemos dizer que o palco secundário irá mostrar os talentos do concelho?

O palco número dois tem como principal objetivo animar a zona das tasquinhas dedicada às associações. Ali atuarão grupos em áreas tão diferentes como as danças urbanas, folclore, teatro, demonstrações de artes marciais, etc e ainda dj´s, também eles jovens talentos do concelho.

Para além do cartaz musical, as festas contam com uma presença forte das associações do concelho. Como vão colaborar?

As associações terão um papel importante nestas festas. A zona das tasquinhas é-lhes dedicada em exclusivo, para que possam trazer os seus petiscos, dando a conhecer a nossa gastronomia. O palco número dois estará também preenchido com atuações de várias coletividades.

As festas incluem uma mostra de artesanato. Está prevista a presença de artesãos de todo o concelho?

Sim, demos preferência aos artesãos do concelho.

Como vai ser comemorado o feriado municipal?

O Dia do Município serve, sobretudo, para comemorarmos a nossa existência enquanto comunidade e um dos mais antigos povoados do país, de evocarmos as nossas raízes e características de povo hospitaleiro, trabalhador, destemido que não baixa os braços perante a adversidade. Aproveitaremos este dia para inaugurarmos algumas obras concluídas nos últimos meses, a saber, o Centro Interpretativo do Palito, em Lorvão, o parque de autocaravanas de Vila Nova, junto à EN2 e a requalificação de uma estrada municipal, conhecida como estrada do Ameal, na freguesia de Carvalho.

Pode ler a entrevista completa na edição impressa e digital do dia 16/07/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS