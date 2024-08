Penacova: Animação está no auge com o Street Food e o festival infantil Saltarico

A 3.ª edição do Street Food Tour Penacova vai decorrer entre 30 de agosto e 1 de setembro, no emblemático Mirante Emídio da Silva, no centro histórico da vila.

Promete juntar cerca de duas dezenas de food trucks com comidas do mundo e doçaria conventual, bandas ao vivo, cinema ao ar livre e animação de rua. Tudo isto em simultâneo com o festival infantil Saltarico e o Penacova Trail do Centro.

“É uma verdadeira festa para os sentidos. Desde logo pela diversidade e universalidade da comida, que pode ser degustada de um modo muito informal, num local absolutamente incrível e paradisíaco, uma majestosa varanda com vista privilegiada para o rio Mondego e para a multipremiada praia fluvial do Reconquinho”, garante a Câmara de Penacova, promotora do evento.

“Queremos valorizar os chefs que fazem verdadeiros milagres nas suas cozinhas sobre rodas e levar a todos, em direto e sem filtros, os aromas e cores da gastronomia”, acrescenta uma nota divulgada pelo Município.

Nos três dias do “Street Food Tour Penacova”, o público pode provar as melhores comidas e bebidas sul-africanas, argentinas, brasileiras, norte-americanas, mexicanas, tailandesas, italianas, belgas e portuguesas, estando aqui incluída a famosa doçaria conventual de Penacova. Sempre com a companhia de música ao vivo e arte circense.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 22/08/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS