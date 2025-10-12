diario as beiras
Penacova: Álvaro Coimbra reeleito na liderança da câmara

12 de outubro às 21 h53
DR

Álvaro Coimbra, atual presidente da Câmara Municipal de Penacova, foi reeleito no cargo. O candidato do PSD obteve 48,34% dos votos, mantendo à frente do município penacovense por mais quatro anos.

Já o PS ficou no segundo lugar, reunindo 42,27% da preferência dos eleitores. Já o Chega foi o terceiro partido mais votado, com 4,65% dos votos.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (13/10^/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS)

