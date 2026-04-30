Coimbra
Escola Superior Agrária promove feira do setor aberta a toda a população hoje e amanhã
13.ª ExpoAgrya – Feira das Ciências Agrárias em fase de crescimento após quebra provocada pela pandemia. Foto: DR
Foi inaugurada esta manhã, na Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC), com organização da respetiva Associação de Estudantes, a 13.ª ExpoAgrya – Feira das Ciências Agrárias. O certame tem lugar junto às oficinas, ao lado da Loja da Agrária, para decorrer até amanhã, 1º de Maio, aproveitando ser dia feriado.
Dedicada ao setor agroalimentar, a ExpoAgrya tem como objetivo promover a ligação entre o meio académico, antigos alunos e o tecido empresarial, mas é também aberta a toda a comunidade do Politécnico e população da cidade, designadamente de São Martinho do Bispo, onde é possível comprar produtos alimentares regionais e produtos agrícolas.
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