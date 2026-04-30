Coimbra

Escola Superior Agrária promove feira do setor aberta a toda a população hoje e amanhã

30 de abril de 2026 às 12 h18
13.ª ExpoAgrya – Feira das Ciências Agrárias em fase de crescimento após quebra provocada pela pandemia. Foto: DR
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Foi inaugurada esta manhã, na Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC), com organização da respetiva Associação de Estudantes, a 13.ª ExpoAgrya – Feira das Ciências Agrárias. O certame tem lugar junto às oficinas, ao lado da Loja da Agrária, para decorrer até amanhã, 1º de Maio, aproveitando ser dia feriado.

Dedicada ao setor agroalimentar, a ExpoAgrya tem como objetivo promover a ligação entre o meio académico, antigos alunos e o tecido empresarial, mas é também aberta a toda a comunidade do Politécnico e população da cidade, designadamente de São Martinho do Bispo, onde é possível comprar produtos  alimentares regionais e produtos agrícolas.

Ler mais na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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