Pedro Proença falha eleição para o Comité Executivo da UEFA

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, falhou hoje a eleição para o Comité Executivo da UEFA, tendo sido mesmo o elemento que menos votos recebeu no escrutínio que decorreu em Belgrado.

Proença ficou de fora dos sete dirigentes eleitos para aquele comité, ao receber sete votos durante o 49.º Congresso da UEFA, pelo que Portugal vai deixar de estar representado no órgão executivo do organismo que supervisiona o futebol europeu.

No sábado, o presidente da FPF revelou ter o apoio do seu antecessor, Fernando Gomes, na candidatura ao Comité Executivo da UEFA, algo que, horas mais tarde, o agora líder do Comité Olímpico de Portugal (COP) negou, em carta enviada aos presidentes das federações de futebol europeias.

Em Belgrado, no 49.º congresso da UEFA, o novo líder da FPF, antigo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e ex-árbitro, foi mesmo o candidato menos votado entre as 55 federações nacionais.

Para alcançar a nomeação, Proença necessitava no mínimo de 28 votos, mas somou apenas sete e ficou bem longe do objetivo de continuar a representar o futebol português no Comité Executivo da UEFA.

“Hoje, o futebol português saiu derrotado. Perderam os jogadores, perderam os treinadores, perderam os árbitros, perderam os dirigentes, perderam os clubes, perderam as associações distritais, perderam as associações de classe, perdeu a Liga. Hoje, perdemos todos”, disse Pedro Proença, em declarações divulgadas no site oficial da FPF.

Proença foi um dos 11 candidatos aos sete assentos de membros masculinos para os mandatos de quatro anos e tentava suceder a Fernando Gomes, antigo presidente da FPF, que esteve no Comité Executivo entre 2013 e 2025.