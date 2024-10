Pedro Nuno Santos acredita que PS vai reconquistar a Câmara de Coimbra em 2025

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, afirmou hoje em Coimbra que acredita que o partido irá reconquistar em 2025 a Câmara Municipal daquela cidade “exigente” e com capacidade “para estar no topo” do país.

“Além de todas as autarquias, há uma autarquia que vamos vencer. O PS vai vencer a Câmara Municipal de Coimbra. Nós vamos ganhar esta Câmara Municipal”, disse Pedro Nuno Santos, que falava no Congresso Federativo de Coimbra, onde marcaram presença militantes, deputados e autarcas do distrito.

Em 2021, o PS, que recandidatava ao cargo de presidente da Câmara, Manuel Machado, perdeu as eleições contra a coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/NC/PPM/A/RIR/VP), que teve 43,92%, correspondendo a seis mandatos, contra 32,65% e quatro lugares dos socialistas.

“Nesta cidade, já ninguém precisa de mais quatro anos para perceber o tempo que se perdeu. Ninguém precisa de arriscar mais um ano. Este mandato terminará – não deveria ter começado, mas terminará”, vincou Pedro Nuno Santos.

O secretário-geral do PS salientou que Coimbra “não é uma cidade qualquer”.

“É uma cidade exigente, é uma cidade com história, é uma cidade com um grande potencial, uma cidade que pode estar no topo do país e que tem condições para isso. E nós temos – para não especularem – o/a candidato/candidata certo para ganhar esta Câmara, para a fazer crescer, para a afirmar no país”, sublinhou.

Sem revelar qual será o candidato ou candidata, Pedro Nuno Santos considerou que a Câmara de Coimbra pode assumir-se como “a voz da região centro”, sentando-se “em pé de igualdade com a capital e com o Porto”.