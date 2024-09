Pedro Nuno diz que Governo tem em mente eleições antecipadas e que se está a preparar para elas

O secretário-geral do PS acusou hoje o Governo de não ter sido sério na gestão de diferentes dossiês e de ter “feito propaganda e enganado os portugueses” por ter em mente eleições antecipadas e se querer preparar para elas.

“Aquilo que nós temos em Portugal é um Governo que nestes cinco meses tem feito propaganda e tem enganado em várias áreas os portugueses com uma única coisa em mente: ter eleições antecipadas e prepararem-se para elas, só que não vale tudo na política”, acusou Pedro Nuno Santos no discurso de abertura da Comissão Nacional do PS que decorre hoje em Coimbra.

Como partido de oposição, o líder do PS defendeu ter a obrigação “de ir denunciando a forma como este Governo governa”.

“Para além da distância política e ideológica, é a forma como o Governo do PSD tem lidado com os portugueses, com o Governo anterior, com o parlamento, mas sobretudo lidado com os portugueses: falta de transparência e a venda de ilusões permanentes, tentando criar e construir uma realidade que não corresponde à realidade que nós todos vivemos”, condenou.

Pedro Nuno Santos acusou ainda o Governo de “não ter sido sério” em temas como o preço dos combustíveis, as listas de espera de oncologia ou os números dos alunos sem professores.