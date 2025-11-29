Centenas de pessoas já visitaram, ontem – no primeiro de três dias do certame – a 31.ª Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis, que está a decorrer no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (UC).

Esta expressiva afluência do primeiro dia faz antever uma forte procura de visitantes ao longo deste fim de semana.

É essa a expectativa de Mariana Teixeira, aluna de mestrado em Geociências e presidente do Núcleo de Estudantes de Geociências.

Foi em parceria com o Departamento de Ciências da Terra e com o Museu da Ciência que a edição deste ano se volta a realizar, revelando um interesse crescente de expositores presentes (alguns oriundos da Alemalha, Itália e Espanha) e do público em geral.

