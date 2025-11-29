diario as beiras
Coimbra

Pedras preciosas e fósseis raros em feira anual de minerais

29 de novembro de 2025 às 17 h02
0 comentário(s)
Foto DB-Pedro Filipe Ramos

Centenas de pessoas já visitaram, ontem – no primeiro de três dias do certame – a 31.ª Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis, que está a decorrer no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (UC).
Esta expressiva afluência do primeiro dia faz antever uma forte procura de visitantes ao longo deste fim de semana.
É essa a expectativa de Mariana Teixeira, aluna de mestrado em Geociências e presidente do Núcleo de Estudantes de Geociências.
Foi em parceria com o Departamento de Ciências da Terra e com o Museu da Ciência que a edição deste ano se volta a realizar, revelando um interesse crescente de expositores presentes (alguns oriundos da Alemalha, Itália e Espanha) e do público em geral.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 29/11/2025

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de novembro

Opinião - 25 de Novembro: o inventado e o verdadeiro
29 de novembro

Opinião: Pela boca morre o peixe!
29 de novembro

Mercado de Natal da Baixa espera mais visitantes e mais vendas
29 de novembro

AFC: Amanhã há clássico no Estádio Universitário

Coimbra

Coimbra
29 de novembro às 17h14

Mercado de Natal da Baixa espera mais visitantes e mais vendas

0 comentário(s)
Coimbra
29 de novembro às 17h02

Pedras preciosas e fósseis raros em feira anual de minerais

0 comentário(s)
CoimbraSem categoria
29 de novembro às 16h58

Hotel Quinta das Lágrimas assinala 30 anos de existência

0 comentário(s)