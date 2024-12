Peditório da LPCC angariou mais de 750 mil euros na região Centro

O peditório de rua da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) deste ano, resultou num valor angariado, na região Centro, de 757.611,04 euros, um acréscimo de 25,7 por cento face ao valor conseguido em 2023.

Um valor que, de acordo com o Núcleo Regional do Centro da LPCC, traduz o “grande envolvimento” voluntário e o reconhecimento das comunidades pela atividade desenvolvida pela LPCC na região.

“É com grande satisfação que constatamos o continuado apoio que todos vamos dando às nossas atividades no Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com mobilização constante de milhares de voluntários na região”, sublinha o presidente da direção do Núcleo Regional do Centro da LPCC, citado numa nota enviada à imprensa.

