O prazo para a execução das obras de requalificação do complexo de imóveis do futuro centro de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) termina no fim deste mês.

No entanto, ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, por ainda haver muito trabalho pela frente, foi pedido o prolongamento do prazo até ao final de agosto, data em que têm de ficar concluídas as empreitadas financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), suportado por fundos da União Europeia.

Um dos edifícios foi fortemente atingido pela depressão Kristin. Os destroços foram violentamente projetados para longe, e os que ficaram por perto danificaram edifícios e destruíram viaturas.

