diario as beiras
Pedido prolongamento do prazo das obras do centro de formação

04 de março de 2026 às 10 h50
DB/Jot'Alves

O prazo para a execução das obras de requalificação do complexo de imóveis do futuro centro de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) termina no fim deste mês.

No entanto, ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, por ainda haver muito trabalho pela frente, foi pedido o prolongamento do prazo até ao final de agosto, data em que têm de ficar concluídas as empreitadas financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), suportado por fundos da União Europeia.

Um dos edifícios foi fortemente atingido pela depressão Kristin. Os destroços foram violentamente projetados para longe, e os que ficaram por perto danificaram edifícios e destruíram viaturas.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (04/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

