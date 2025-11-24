diario as beiras
Coimbra

Pavilhão de Casal da Misarela consumido pelas chamas

24 de novembro às 12 h10
O dormitório, constituído por beliches, ficou destruído. Fotografia: DR

Grande parte das instalações da Associação Desportiva e Recreativa de Casal da Misarela, na Freguesia de Torres do Mondego, Coimbra, foi destruída por um incêndio que eclodiu durante a noite de domingo.

A presidente da direção, Isabel Baptista, explicou que recebeu a notícia cerca das 3H00 da madrugada, dirigindo-se de imediato para o local, onde constatou que o pavilhão, de dois pisos estava tomado pela chamas.

De acordo com a responsável, vários membros da direção tinham acendido uma salamandra na noite de sábado, mas assegurou que a essa lareira foi apagada antes de saírem, não sendo certo se terá sido essa a causa do incêndio.

Autoria de:

António Rosado

