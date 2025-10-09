diario as beiras
Pavilhão Carlos Cidade já funciona

09 de outubro às 11 h23
Ainda cheira a novo, parece imaculado, mas já se treina no Centro Municipal de Ginástica Carlos Cidade.
O primeiro treino teve lugar ontem, às 15H00, pela Acrobática do Vigor.
“Com o apoio da câmara conseguimos adquirir um praticável de competição mas nem o conseguíamos montar completo porque não cabia no nosso espaço. Aqui temos dois praticáveis à disposição…”. A treinadora do Vigor não esconde a felicidade por, finalmente, conseguir dispor das novas condições que o pavilhão oferece.

Bruno Gonçalves

