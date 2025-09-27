O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra lançaram hoje o concurso para a construção de um novo parque de estacionamento nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Com um investimento superior a oito milhões de euros (ME), o novo equipamento será implantado na parcela do atual campo de jogos, a desativar para o efeito, e terá uma área de 2.260 metros quadrados, distribuído por quatro pisos, com capacidade máxima para 360 lugares de estacionamento de veículos ligeiros.

“O projeto reforça a acessibilidade, a segurança e a mobilidade no maior polo hospitalar do país”, salientou a ULS de Coimbra, em comunicado enviado à agência Lusa.

