Paris2024: Velejador Eduardo Marques terceiro após duas regatas de ILCA 7

O velejador Eduardo Marques estreou-se hoje nos Jogos Olímpicos Paris2024 com um terceiro lugar no final das duas primeiras regatas de ILCA 7, em competição que decorre em Marselha.

Eduardo Marques, 30 anos, começou bem o dia e concluiu a primeira regata no quinto lugar, resultado que se revelou crucial para o terceiro lugar no final do dia.

O velejador lisboeta não conseguiu repetir a prova na segunda regata, que terminou apenas no 11.º lugar, mesmo assim, foi dos mais regulares, pelo que acabou por subir dois postos, fechando o dia em terceiro, com um total de 16 pontos.

A competição é liderada pelo peruano Stefano Peschiera, com sete pontos, resultantes de um sexto lugar e um primeiro, sendo seguido pelo australiano Matt Wearn, com 14 pontos, fruto de um 12.º lugar e de um segundo.

A competição de ILCA 7 é composta por 10 regatas, após as quais se disputa a corrida das medalhas, destinada aos 10 primeiros da classificação e agendada para 06 de agosto.