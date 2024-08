Paris2024: Salomé Afonso garante meias-finais dos 1.500 metros

A atleta portuguesa Salomé Afonso garantiu hoje o apuramento direto para as meias-finais dos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao ser quinta classificada na terceira série.

Numa ronda em que se apuravam diretamente as seis primeiras de cada uma das três séries, seguindo as restantes para as repescagens, a atleta do Sporting, 26 anos, foi quinta em 4.04,42 minutos, batendo claramente a sua melhor marca pessoal, que se fixava nos 4.06,04.

A atleta lisboeta, 37.ª nos Jogos Tóquio2020, vai disputar as meias-finais às 19:35 locais (18:35 em Lisboa) de quinta-feira.