Paris2024: PM felicita Patrícia Sampaio pela medalha de bronze conquistada no judo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, felicitou hoje a judoca Patrícia Sampaio pela conquista da medalha de bronze em -78 kg em Paris2024, conseguindo a 29.ª medalha olímpica do desporto português, a primeira na presente edição dos Jogos.

“Parabéns ao judo português e à Patrícia Sampaio pela magnífica medalha de bronze hoje conquistada de forma brilhante nos Jogos Olímpicos de Paris”, escreveu o primeiro-ministro, numa mensagem divulgada na rede social X.

Patrícia Sampaio (13.ª) venceu no combate decisivo, o seu quinto na Arena Champ-de-Mars, a japonesa Rica Takayama, nona do mundo e sétima favorita entre as 22 judocas inscritas na categoria, com um segundo waza-ari, resultando em ippon, obtido a 01.02 minutos do final.

O bronze de Sampaio é o quarto do judo português em Jogos Olímpicos, após as medalhas de Nuno Delgado (Sydney2000, -81 kg), Telma Monteiro (Rio2016, -57 kg) e Jorge Fonseca (Tóquio2020, -100 kg).