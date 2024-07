Paris2024: Maria Inês Barros falha final do fosso olímpico no ‘shoot-off’

A atiradora portuguesa Maria Inês Barros falhou hoje o apuramento para a final de fosso olímpico dos Jogos Olímpicos Paris2024, depois de ser eliminada apenas no ‘shoot-off’.

A penafidelense, de 23 anos e que é a primeira portuguesa nesta prova em Jogos, terminou as cinco séries de 25 pratos com 121 acertos, em igualdade com a australiana Penny Smith e a chinesa Zhang Xinqiu, mas acabou por ser a primeira eliminada no desempate com estas duas adversárias, terminando a prova no oitavo posto.

No ‘shoot-off’, em que um atleta é afastado assim que falha um tiro, Penny Smith viria a impor-se e a apurar-se para a final, como sexta e derradeira classificada.

Apesar da eliminação, Maria Inês Barros garantiu um diploma olímpico para Portugal, juntando-se ao ciclista Nelson Oliveira, sétimo no contrarrelógio, e a Vasco Vilaça e Ricardo Batista, quinto e sexto no triatlo, respetivamente.

Maria Inês Barros conseguiu o terceiro melhor resultado português no fosso olímpico, depois da prata de Armando Marques em Montreal1976 e do sétimo lugar de Manuel Vieira da Silva em Atlanta1996.