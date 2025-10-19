diario as beiras
Paraciclista Telmo Pinão termina carreira nos Mundiais de pista no Rio

19 de outubro às 10 h20
O paraciclista Telmo Pinão, que representou Portugal em três Jogos Paralímpicos, anunciou ontemo fim da carreira desportiva, após o 11.º posto na prova de 1 km contrarrelógio dos Mundiais de paraciclismo de pista, no Rio de Janeiro.

“Enorme gratidão e coração cheio. Foram 15 anos vividos com intensidade, paixão e compromisso, marcados por desafios, conquistas e aprendizagens que levarei para a vida”, declarou o ciclista, de 45 anos, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

O paraciclista natural de Coimbra logrou diplomas paralímpicos em Tóquio2020 e em Paris2024, tendo também participado nos Jogos Paralímpicos Rio2016, decidindo pôr um ponto final na carreira na mesma cidade, nove anos depois.

No palmarés conta-se uma prata em Campeonatos da Europa, em 2021, na corrida de fundo, e vários outros pódios em Taças do Mundo e competições internacionais, numa carreira marcada quer pela estrada quer pela pista.

Agradecendo à federação, equipas, colegas e treinadores, bem como família e patrocinadores, Pinão despediu-se de uma fase da vida em que esteve “a viver um sonho”, disse.

Lusa

