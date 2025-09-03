Papillon atua na Festa das Latas de Coimbra a 2 de outubro

O rapper Papillon regressa, no próximo dia 2, à Praça da Canção, em Coimbra, para atuar na segunda noite da edição 2025 da Festa das Latas e Imposição de Insígnias.

“De Sweet Spot a Já Entendi, prepara-te para uma viagem cheia de flow, emoção e energia”, promete a Festa das Latas nas redes sociais.

A Latada deste ano decorre de 1 a 5 de outubro na Praça da Canção. Já foram anunciados nomes como Ivandro, para a noite de 1 de outubro, e os alentejanos Vizinhos para dia 3.