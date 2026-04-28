Gala Diário As Beiras

Pampilhosa da Serra recebe Prémio Turismo

28 de abril de 2026 às 21 h20
redação as beiras
Autor
redação as beiras

“Vai uma escapadinha à luz das estrelas” é o mais recente convite para uma visita turística lançado pela Câmara da Pampilhosa da Serra. O município, presidido por Jorge Custódio, tem-se afirmado como um destino de excelência para a observação astronómica.

“Aqui, as estrelas brilham mais perto” é outro dos slogans que promove o turismo de natureza naquele concelho. E, em Pampilhosa da Serra, as estrelas brilham mesmo mais, devido à reduzida poluição luminosa e à elevada altitude, particularmente na aldeia de Fajão, certificada como Destino Turístico Starlight e onde foi instalada uma estrutura única, o Geoscope – Observatório Astronómico.

“Prepare-se para ir ao céu, sem tirar os pés da terra” é um convite para levar mesmo a sério: para além das escapadinhas, são inúmeras as coisas que pode fazer sob um céu estrelado, como a observação astronómica, passeios, visitas guiadas e até canoagem noturna.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de abril

Prémio Tributo Carreira atribuído a Álvaro Pereira
28 de abril

Itecons distinguido com o Prémio Investigação/Inovação
28 de abril

Pedro Costa Gonçalves distinguido com o Prémio Ensino
28 de abril

Prémio Evento entregue à Expofacic

Gala Diário As Beiras

Prémio Tributo Carreira atribuído a Álvaro Pereira

Itecons distinguido com o Prémio Investigação/Inovação

Pedro Costa Gonçalves distinguido com o Prémio Ensino