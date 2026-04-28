Pampilhosa da Serra recebe Prémio Turismo

“Vai uma escapadinha à luz das estrelas” é o mais recente convite para uma visita turística lançado pela Câmara da Pampilhosa da Serra. O município, presidido por Jorge Custódio, tem-se afirmado como um destino de excelência para a observação astronómica.

“Aqui, as estrelas brilham mais perto” é outro dos slogans que promove o turismo de natureza naquele concelho. E, em Pampilhosa da Serra, as estrelas brilham mesmo mais, devido à reduzida poluição luminosa e à elevada altitude, particularmente na aldeia de Fajão, certificada como Destino Turístico Starlight e onde foi instalada uma estrutura única, o Geoscope – Observatório Astronómico.

“Prepare-se para ir ao céu, sem tirar os pés da terra” é um convite para levar mesmo a sério: para além das escapadinhas, são inúmeras as coisas que pode fazer sob um céu estrelado, como a observação astronómica, passeios, visitas guiadas e até canoagem noturna.