A Câmara da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, aprovou o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2026 no valor de 24,2 milhões de euros, com uma estratégia centrada nas pessoas.

“O primeiro orçamento do ciclo autárquico 2025-2029 conta com uma estratégia centrada nas pessoas, na sustentabilidade financeira e no desenvolvimento integrado do território”, salientou o presidente da autarquia, Jorge Custódio (PSD), em comunicado enviado à agência Lusa.