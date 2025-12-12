diario as beiras
Pampilhosa da Serra

Pampilhosa da Serra aprova orçamento superior a 24 ME e focado na população

12 de dezembro de 2025 às 14 h06
0 comentário(s)

A Câmara da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, aprovou o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2026 no valor de 24,2 milhões de euros, com uma estratégia centrada nas pessoas.

“O primeiro orçamento do ciclo autárquico 2025-2029 conta com uma estratégia centrada nas pessoas, na sustentabilidade financeira e no desenvolvimento integrado do território”, salientou o presidente da autarquia, Jorge Custódio (PSD), em comunicado enviado à agência Lusa.

Agência Lusa

