Pacto e roteiro reforçam aposta na economia circular

22 de novembro às 11 h44
DB - Ana Catarina Ferreira

Valorizar e fomentar iniciativas e ações centradas na economia circular. Aliar a inovação ao desenvolvimento sustentável, com forte preocupação pela preservação do meio ambiente.

Estes são princípios que estão na base do Pacto para a Economia Circular no Centro, iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) que desafia, novamente, entidades públicas e privadas da região, bem como entidades externas, a adotarem políticas que fomentem uma “transição para uma economia mais circular na região”, sublinhou a diretora da CCDR Centro, Carla Coimbra.

O Instituto Pedro Nunes (IPN), em Coimbra, acolheu, na tarde de sexta-feira, a apresentação da 3.ª edição. A iniciativa pretende superar a centena de entidades aderentes, depois de ter contado, na 1.ª edição (2020-2022), com 86 entidades e ter tido 100 na 2.ª (2024-2025). “Temos expetativa em superar, largamente, esse número”, frisou a responsável.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

 

Autoria de:

Emanuel Pereira

