Paços de Ferreira e Académica empatam em jogo particular

O Paços de Ferreira empatou hoje 1-1 com a Académica, da Liga 3, num jogo particular realizado no estádio Capital do Móvel, com o golo da equipa da II Liga de futebol a ser marcado pelo juvenil Vlad.

O jovem extremo sub-17 adiantou os pacenses aos 24 minutos, mas Nuno Barbosa empatou para os ‘estudantes’ aos 38, fixando o resultado final deste quarto particular realizado pela formação nortenha (derrotas com Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, nos dois casos por 1-0, e empate sem golos diante da Oliveirense).

O técnico do Paços de Ferreira, Filipe Cândido, fez alinhar de início Marafona, uma defesa a três com Gonçalo Cardoso, Tiago Ferreira e Diegão, com os laterais Miguel Mota e Rui Pedro mais subidos, na linha dos médios Nito Gomes e Pavlic, e três elementos no ataque: Costinha e Vlad nos corredores, no apoio a João Victor

Jogaram ainda James, João Pinto, Kauan, André Liberal, Anilson, Lumungo, André Sousa, João Vale, Brito e Joffrey.

João Caiado recupera de um problema físico, mas na segunda-feira deve ser reintegrado nos trabalhos de pré-temporada.