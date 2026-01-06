O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) possui uma orquestra, denominada OVNI, que se define como um projeto artístico inovador e inclusivo, aberto a toda a comunidade académica, centrado na criação coletiva, e na diversidade sonora, foi hoje anunciado.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o IPC esclareceu que o novo projeto – intitulado Orquestra Vozes Novas e Intermusicalidades – aposta no cruzamento entre arte, música e tecnologia e tem ensaios semanais, à segunda-feira.

“Trata-se de uma orquestra não convencional, onde há lugar para todos — artistas e curiosos, músicos e não músicos, afinados e desafinados”, vincou o IPC, no comunicado.

Orientado por Hélder Bruno, professor e compositor, o projeto OVNI “pretende valorizar a diversidade sonora, cultural e humana da comunidade académica do Instituto Politécnico de Coimbra, afirmando-se como uma iniciativa inclusiva, onde todas as vozes têm lugar”, acrescentou.

O objetivo, segundo o coordenador, é “criar um objeto artístico que parta de um universo estético-sonoro único”, construído a partir de um coletivo diverso”.

O próprio nome OVNI remete, enfatizou Hélder Bruno, citado na nota, “para um conjunto de imagens e metáforas associadas ao que vem de fora, ao que não se identifica nem se conhece”.

“A OVNI assume-se como uma comunidade artística e musical baseada na meritocracia, na medida em que potencia a musicalidade individual na construção do todo”, frisou.

O projeto artístico “aposta na exploração de ambientes sonoros, mantendo uma estrutura aberta, que se define sobretudo a partir do contributo do coletivo”.

“A ideia é construir algo comum, que pertença a todos”, sublinhou o músico, sintetizando o espírito da iniciativa como “etnomusicologia em ação”.

O primeiro ensaio da OVNI decorreu na segunda-feira, dia da semana em que a orquestra ensaia, ao longo de duas horas, entre as 18:30 e as 20:30, na Escola Superior de Educação (ESEC).

As inscrições para os interessados em integrar a orquestra estão abertas na página de internet do Politécnico de Coimbra.

Hélder Bruno é compositor, pianista, etnomusicólogo e professor na ESEC. Doutorado em Etnomusicologia pela Universidade de Aveiro, “tem desenvolvido trabalho artístico e académico nas áreas da criação musical, identidade e interseção entre arte, tecnologia e sociedade”, refere o comunicado.