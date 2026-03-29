A Orquestra Barroca e o Coro da Casa da Música vão interpretar a “Paixão Segundo São João”, de Bach, em dois concertos com direção do francês Léo Warynski, na Figueira da Foz e no Porto, para assinalar a Páscoa.

O primeiro concerto acontece na terça-feira, na Igreja de São Pedro, em Buarcos, na Figueira da Foz, seguindo-se uma atuação na Casa da Música, no Porto, um dia depois.

Os concertos vão contar com encenação de Antoine Gindt, tendo o solista Marco Van Baaren como Evangelista, Nuno Mendes como Jesus, Ricardo Torres como Pilates, Francisco Reis no papel de Pedro, Ângela Alves no de Ancila e André Lacerda como Servo.

De acordo com o elenco anunciado pela Casa da Música, os concertos têm ainda a participação de Eva Braga Simões, Maria João Gomes, Fernando Guimarães e Luís Rendas Pereira.

“A Paixão segundo São João é um dos grandes momentos artísticos da História. Johann Sebastian Bach escreveu esta obra-prima da música sacra em 1724, para ser apresentada na Sexta-Feira Santa. Mais de 300 anos depois, em tempo de Páscoa, regressamos à partitura que à música de Bach junta as palavras do Evangelho segundo João”, pode ler-se na nota da Casa da Música sobre os concertos.

A obra baseia-se no Evangelho Segundo João, em particular no relato da captura de Jesus, do seu julgamento e morte na cruz.

“Para interpretar esta monumental partitura, a Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música apresentam-se sob a direção do maestro francês Léo Warynski, especialmente conhecido pelo seu trabalho com os destacados Ensemble Multilatérale e ensemble vocal Les Métaboles”, realçou a Casa da Música.

O concerto em Buarcos é de entrada gratuita, sujeito à lotação. Na Casa da Música, haverá conversas antes e depois do concerto com o maestro.