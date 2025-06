Orientação: Cantanhede City Race explora território através dos mapas

“A orientação é um desporto para implementar no concelho de Cantanhede”. A afirmação do vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, Adérito Machado, serviu de lançamento para a apresentação do Cantanhede City Race, competição que promete agitar o centro urbano da cidade no próximo domingo.

Numa organização do Clube de Aventura da Bairrada, com o apoio do Município de Cantanhede e da Federação Portuguesa de Orientação, a cidade bairradina acolhe uma prova, aberta a toda a população, que pretende criar raízes, ao nível da prática da modalidade e, também, servir de referência para futuras organizações internacionais de competições de orientação.

“O nosso primeiro objetivo está relacionado com o Desporto Escolar”, assumiu o autarca, que sublinhou o desígnio de tentar “incutir” nos mais novos uma modalidade que pode ser praticada em modo pedestre ou com bicicleta (orientação em BTT).

“Queremos sensibilizar os jovens para o desporto, dando a conhecer a paisagem e o território”, destacou.

