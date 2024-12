Orçamento de Góis para 2025 sobe 8% e ultrapassa os 15 milhões de euros

O Orçamento para 2025 do município de Góis, no interior do distrito de Coimbra, ultrapassa os 15 milhões de euros, o que representa um aumento na ordem dos 8% relativamente a 2024.

“Este orçamento [o maior de sempre] engloba um conjunto de investimentos resultantes de fundos comunitários que visam financiar projetos estratégicos”, salientou o presidente da Câmara, Rui Sampaio (PSD), em comunicado enviado à agência Lusa.

O autarca destacou a reabilitação da Casa da Lavra de Baixo e parque de estacionamento, o programa “Ensino não superior”, que engloba a beneficiação da Escola Básica 1ºciclo/pré-escolar de Vila Nova do Ceira, e o apoio às intervenções em habitações a custos acessíveis, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O documento inclui verbas para reparação dos danos provocados pelas cheias e inundações em diversos açudes e ponte no concelho e os programas de Condomínio de Aldeias e do programa “Cultura”, que prevê uma intervenção na Casa-Museu “Alice Sande”.

A lista de investimentos contempla ainda a construção do parque de lazer da Selada/Cortes, a criação/beneficiação de diversos arruamentos e rede viária no concelho, nomeadamente a requalificação da Avenida Doutor Padre António Dinis e ainda o espaço de valorização gastronómica Vale do Ceira (antiga Casa da Natureza).

O Orçamento para 2025 prevê ainda a criação de um programa de apoio ao empreendedorismo e outro de incentivo ao voluntariado nos Bombeiros Voluntários de Góis.

A oposição, constituída por dois vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e um do Partido Socialista, abstiveram-se na votação do documento, que ocorreu no dia 26 de novembro.

“Verificamos que este orçamento é quase uma cópia dos anteriores, com a manutenção das mesmas obras há, pelo menos, dois anos”, criticou José Rodrigues, do Grupo de Cidadãos Independentes.

O autarca lamentou que “não se veja nenhuma estratégia para o desenvolvimento do concelho, sem execução de obras, principalmente projetos estruturantes”, que fomentem o tecido económico e a fixação de pessoas.

Segundo Graciano Rodrigues, único vereador do PS, o orçamento para 2025 prevê “um aumento significativo na intenção de executar, mas não acrescenta nada de novo e só vem demonstrar a incapacidade que existiu no ano de 2024 para executar” investimentos.

O PSD lidera o município de Góis desde 2021, com dois vereadores, o mesmo número do que o Grupo de Cidadãos Independentes.