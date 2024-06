Orçamento de 973 mil euros para época da Académica aprovado

Os sócios da Académica aprovaram o orçamento da Sociedade Desportiva e Unipessoal por Quotas (SDUQ) no valor de 973 mil euros, durante a Assembleia-Geral que decorreu ontem na sala de imprensa do Estádio Cidade de Coimbra.

Foi aprovado com 33 votos a favor, 33 abstenções e cinco votos contra.

A Académica assume um prejuízo no valor de 12.500 euros. Além da equipa profissional, a SDUQ alberga as equipas sub-19 e sub-17 da Briosa.

Os valores para a época 2024/2025 estão em linha com os valores apresentados na temporada passada.

Após várias questões dos sócios presentes, o vice-presidente da Académica, Rui Sá Frias, confirma que há a expectativa de vender um ativo do plantel, mas que a direção optou por não colocar no orçamento.

