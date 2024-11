Orçamento da Câmara de Coimbra para 2025 sobe 6,4% para 249,1 ME

A proposta de Orçamento Municipal de Coimbra para 2025 apresenta um valor de 249,1 milhões de euros, mais 6,4% face a 2024, com as maiores fatias dos investimentos dedicados a habitação, educação e transportes, afirmou hoje o município.

A proposta do último orçamento do atual executivo antes das eleições autárquicas será debatida e votada na reunião de segunda-feira, com a Câmara de Coimbra, liderada por José Manuel Silva, a afirmar que este é um documento elaborado “numa conjuntura de forte instabilidade económica e social a nível global”, mas que reflete o sucesso de candidaturas do município ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e ao novo quadro comunitário.

O Orçamento e Grandes Opções do Plano (GOP) para 2025 centram-se em áreas “como habitação acessível, mobilidade sustentável e modernização administrativa”, procurando consolidar Coimbra “como um polo regional de progresso”, vincou a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A área da ação e habitação social representa a maior dotação, com 45,5 milhões de euros (ME), onde se destacam os investimentos celebrados no âmbito do PRR, para reabilitação de habitação social e construção de habitações a arrendamento acessível, com um acréscimo de dotação de cerca de 8% face a 2024, segundo o documento consultado pela Lusa.

A educação e saúde contabilizam 30,6 milhões de euros, mais 39% face a 2024, onde estão previstas obras de requalificação de estabelecimentos escolares, assim como projetos de ampliação do Centro de Saúde Norton de Matos e da Escola Eugénio de Castro.

A mobilidade e os transportes representam a terceira maior fatia, com uma dotação de 25,7 ME, um reforço de 11% face a 2024, com a principal fatia destinada ao funcionamento dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).

Nesta área, está perspetivada a contratação de um novo empréstimo para a compra de 30 autocarros, no âmbito do plano de renovação da frota dos SMTUC.

As GOP e Orçamento dos SMTUC, que também irão ser discutidas na segunda-feira, perspetivam um orçamento de 39,9 milhões de euros, subindo cerca de dez milhões face a 2024, devido à renovação da frota.

Depois da entrada ao serviço de dez novos autocarros standard e 12 miniautocarros em 2024, prevê-se que em 2025 sejam integrados na frota 30 novos autocarros elétricos, para substituir os autocarros mais antigos – que obrigaram num passado recente a supressão de viagens.

Em 2025, os SMTUC preveem ainda o alargamento da sua gratuitidade a todos os jovens até aos 23 anos, num documento que prevê vários desafios na captação de novos motoristas – um problema que também tem tido um impacto no serviço prestado.

No âmbito do Orçamento Municipal, a área de cultura e turismo acaba por ser aquela que sofre um maior aumento face a 2024, de cerca de 60%, onde pesa o projeto de turismo sustentável “Coimbra ST LLM”, cofinanciado por fundos comunitários, estando também reservada uma verba para a construção do novo Centro de Arte Contemporânea de Coimbra.

As áreas que registam uma maior redução de despesa face a 2024 são o espaço público e o desenvolvimento económico, de acordo com o documento consultado pela Lusa.

As dotações para as uniões e juntas de freguesia não registam grande variação face a 2024 e vão atingir cerca de 5,4% do Orçamento Municipal para 2025.