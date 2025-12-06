diario as beiras
Opnião – Suicídios

06 de dezembro de 2025 às 13 h41
Um mundo é, não raro, uma terra devastada, um lugar de desolação. Num mundo desolado acontecem algumas desistências, algumas quedas, algumas rendições, algumas fugas, alguns suicídios.
Foram a desesperança no presente e a certeza da noite sem fim do futuro anunciado que tornaram a Walter Benjamin e a Stefan Zweig impossível suportar o que olhos de Heiner Müller viam.
Não acreditaram no fim da tormenta. Na realidade de uma bonança que veio longos breves anos depois.
A Paul Celan e a Primo Levi de nada valeram o conhecimento e o uso da receita de Jorge Semprún. A poesia e a escrita, afinal, nem sempre nos salvam do mal.
Também para Simone Weil o real se tornou lugar inabitável. Num mundo-fábrica não se consegue respirar. Pelo que, suavemente, se deixou deslizar para o bálsamo de uma transcendência desejada,
Em Arthur Koestler a fuga para o infinito resultou da soma zero da utopia. Do sufocado pasmo de o futuro radioso apresentar o Gulag e os Killing Fields como marca de água e cartão de visita.
A vida, na confluência de circunstâncias desesperadas, pode ser carga que não se consegue mais levar.
Cesare Pavese e Sylvia Plath descobriram ser impossível respirar sem o oxigénio vital do amor. Ao ofício de viver preferiram a construção da barca de D.H. Lawrence.
Para todos, como Hannah Arendt um dia sublinhou, havia coisas bem piores que a morte.

