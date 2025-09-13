A superioridade moral da esquerda e o cerco sanitário à direita estatizante, tem sido uma constante das últimas décadas.

Os movimentos universitários de exclusão do outro, de bloqueio à informação contraditória, de intimidação das vozes divergentes, foi ao extremo de se trocarem as mãos. A dado momento os movimentos afirmativos, emancipalistas, forças do primado da individualidade, decidiram apagar a história, arrancar páginas de livros, construir mecanismos legais de silenciar os outros. Esta cruzada veio converter canhotos em destros e eles não se deram conta. O epíteto de “direita radical”, colocando todos os pensamentos no mesmo saco, mente sobre a mais simples realidade: Há muitas direitas e muitas esquerdas. Há muitos temas em que algumas direitas coincidem com os comunistas. O Estado como primazia é uma ideia anti liberal e acomoda comunistas e fascistas. A ausência de Estado é cara ao anarquismo e aos liberais mais extremos. Nada é branco e preto e por isso já não existe direita e esquerda, mas muitos não notaram.

Qualquer ideia que pressuponha as certezas morais destes acantonados nos espaços universitários é lei. Construídas do gesto fanatizado do cherie picking, ou a falácia selectiva do que lhes agrada, impedindo a leitura ou audição do que se lhe opõe ou crítica. O ambiente de crispação tomou o debate e as opções do movimento woke originaram talentosas frases que um dia nos farão corar de vergonha.

– Mulher é quem se identifica como tal!

Um humano pode, a partir daquele momento, ser um pinheiro, ou um cão, ou um trombone. A verdade é aquilo que nós queremos e não a realidade.

– Mulher não tem próstata. Ou talvez não, dirão eles.

– A mulher maioritariamente nasce com útero, vagina e cromossomas XX.

– Isso é limitador, dirão eles.

Assim, também um ser humano que uiva e usa trela e se passeia em quatro patas, não carece de tratamento porque é normal.

O debate desta cultura que se quer apoderar da história, quer limitar a escrita, que em nome da inclusão quer silenciar, apagar e excluir, obriga-nos a regressar à política. Os defensores de géneros e não de sexos, os defensores de envergonhados títulos profissionais por vez dos velhos sinónimos, criaram uma cartilha de insultos e de ataques a todos que ergam a voz.

Charlie Kirk foi assassinado em lugar público, no palco universitário, no cenário do conhecimento e onde as bibliotecas plasmam as ideias. Era um homem de direita e com convicções anti-woke que debatia em qualquer lugar, onde e com quem quisesse. Até depois de morto incomoda os beligerantes da supremacia moral da esquerda. Ver comentários que não sejam apenas de consternação demonstra a veracidade do exposto no trabalho “Woke fizemos – Anatomia de um totalitarismo suave”, livro compilado por Teresa Nogueira Pinto que recomendo.