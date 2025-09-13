Opinião: Quem matou Kirk?
A superioridade moral da esquerda e o cerco sanitário à direita estatizante, tem sido uma constante das últimas décadas.
Os movimentos universitários de exclusão do outro, de bloqueio à informação contraditória, de intimidação das vozes divergentes, foi ao extremo de se trocarem as mãos. A dado momento os movimentos afirmativos, emancipalistas, forças do primado da individualidade, decidiram apagar a história, arrancar páginas de livros, construir mecanismos legais de silenciar os outros. Esta cruzada veio converter canhotos em destros e eles não se deram conta. O epíteto de “direita radical”, colocando todos os pensamentos no mesmo saco, mente sobre a mais simples realidade: Há muitas direitas e muitas esquerdas. Há muitos temas em que algumas direitas coincidem com os comunistas. O Estado como primazia é uma ideia anti liberal e acomoda comunistas e fascistas. A ausência de Estado é cara ao anarquismo e aos liberais mais extremos. Nada é branco e preto e por isso já não existe direita e esquerda, mas muitos não notaram.
Qualquer ideia que pressuponha as certezas morais destes acantonados nos espaços universitários é lei. Construídas do gesto fanatizado do cherie picking, ou a falácia selectiva do que lhes agrada, impedindo a leitura ou audição do que se lhe opõe ou crítica. O ambiente de crispação tomou o debate e as opções do movimento woke originaram talentosas frases que um dia nos farão corar de vergonha.
– Mulher é quem se identifica como tal!
Um humano pode, a partir daquele momento, ser um pinheiro, ou um cão, ou um trombone. A verdade é aquilo que nós queremos e não a realidade.
– Mulher não tem próstata. Ou talvez não, dirão eles.
– A mulher maioritariamente nasce com útero, vagina e cromossomas XX.
– Isso é limitador, dirão eles.
Assim, também um ser humano que uiva e usa trela e se passeia em quatro patas, não carece de tratamento porque é normal.
O debate desta cultura que se quer apoderar da história, quer limitar a escrita, que em nome da inclusão quer silenciar, apagar e excluir, obriga-nos a regressar à política. Os defensores de géneros e não de sexos, os defensores de envergonhados títulos profissionais por vez dos velhos sinónimos, criaram uma cartilha de insultos e de ataques a todos que ergam a voz.
Charlie Kirk foi assassinado em lugar público, no palco universitário, no cenário do conhecimento e onde as bibliotecas plasmam as ideias. Era um homem de direita e com convicções anti-woke que debatia em qualquer lugar, onde e com quem quisesse. Até depois de morto incomoda os beligerantes da supremacia moral da esquerda. Ver comentários que não sejam apenas de consternação demonstra a veracidade do exposto no trabalho “Woke fizemos – Anatomia de um totalitarismo suave”, livro compilado por Teresa Nogueira Pinto que recomendo.
Um comediante em ação. Um comediante que ele sim vive numa bolha mental entre um grito antiwoke, sem explicar o que é o wokismo, pois é uma construção sem fundamentos, e umas mentiras descaradas e ridículas, enfim umas larachas. Apresente evidências sobre quem disse que talvez as mulheres não tenham próstata. A sério ganhe juízo.
A obcecação com sexos, géneros, e afins costuma indiciar recalcamentos com uma idendidade sexual não resolvida.
Não se compreende porque é que a identidade sexual de uma pessoa é importante para a vida pública da sociedade.
Género ou sexo ou o que lhe valha deveria ser um não assunto público, pois tem apenas interesse para a Medicina, para o Direito (há aspectos fisiológicos que têm de ser considerados na lei, nomeadamente na Lei do Trabalho) e para as relações de intimidade, que são naturalmente privadas. Aliás, idealmente, o sexo nem deveria ser legível no documento de identificação. Deveria estar codificado, mas não exposto. Pode-se debater se a sua inscrição no documento de identificação é necessária para facilitar o trabalho dos técnicos de saúde, ou outras entidades oficiais. Mas a sua importância pública fica-se por aí. A obcecação de algumas pessoas com os géneros e os sexos dos outros só pode então ser explicada pela primeira frase deste comentário. A sociedade deveria ter apenas cidadãos, não interessando se são homens, mulheres ou outra coisa qualquer. Porquê tanto interesse no género e no sexo dos outros? Não vejo vantagem para a Economia nem para o Intelecto.