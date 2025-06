Opinião: Preservar a memória

A AAEC (Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra) promoveu, no passado sábado, uma jornada festiva, integrada nas comemorações dos seus 66 anos.

Desta vez, o pretexto principal para convocar os Antigos Estudantes foi a abertura de três novas salas na sede da AAEC (na Rua Pinheiro Chagas, nº 94 ), que passam a permitir actividades diversas ao longo de todo o ano – coisa que, até aqui, a exiguidade do espaço não consentia.

Está prevista a realização regular de tertúlias temáticas, acções de formação com especialistas em vários domínios, sessões culturais regulares, debates, mas também iniciativas de lazer.

Na ocupação dos novos espaços, deve sublinhar-se uma vasta e heterogénea biblioteca, não só com as obras reunidas pela AAEC ao longo dos seus 66 anos, mas também com doações feitas nos últimos tempos.

Isso mesmo sublinhei a muitas dezenas de Antigos Estudantes que no passado sábado responderam à chamada para a celebração, antes de algumas distinções que a AAEC deliberou atribuir.

Foram entregues “Testemunhos de Gratidão” aos seguintes Associados:

– José Paulo Soares, um dos mais veteranos sócios da AAEC, um dos mais reputados especialistas em praxe académica, incansável investigador e divulgador das tradições da Academia coimbrã.

– António Pinto Castanheira, jurista e há vários anos dedicado membro do Conselho Fiscal da AAEC.

– Humberto Matias, um dos mais prestigiados nomes da música de Coimbra, que tem acompanhado à viola sucessivas gerações.

– Nuno Tavares, advogado, dos mais veteranos, participativos e entusiastas Associados, cultor da canção de Coimbra e das tradições académicas, que ao longo de décadas tem levado aos quatro cantos do Mundo.

– José Alberto Garcia (in memoriam) e Isabel Garcia, pela generosa oferta à AAEC de muitas das obras publicadas pela sua editora Minerva Coimbra, que desde há décadas vem dando relevante contributo para a Cultura portuguesa.

– Polybio Serra e Silva (in memoriam), protagonista da II Tomada da Bastilha em 1954, um dos fundadores da AAEC (em 1959 ), prestigiado médico e Professor Catedrático da Faculdade de Medicina, cidadão exemplar e um dos mais entusiastas Associados atá ao fim da vida (deixou-nos em Outubro de 2022, com 94 anos).

Foi ainda concedida uma distinção especial a Carlos Almeida Santos, advogado em Setúbal, formado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que doou à AAEC a valiosa biblioteca que pertencia ao seu falecido Irmão, Luís Bernardo de Faria e Almeida Salvatori Santos.

Ora foi esta doação que inspirou o apelo que aqui deixo aos Antigos Estudantes de Coimbra e a suas Famílias, no sentido de doarem à AAEC livros, documentos, objectos vários relacionados com a Academia de Coimbra, a História, a música e as tradições académicas.

Saliente-se que a AAEC possui já um conjunto museológico apreciável, agora exibido em melhores condições de espaço e de luminosidade, e que inclui, por exemplo, insígnias doutorais (borla e capelo) de um Professor Catedrático, diplomas e condecorações de vários Antigos Estudantes, instrumentos musicais, o disco metálico do séc. XIX com a primeira gravação do Hino Académico, livros focando Coimbra e a sua Academia, esculturas, pinturas, cartas de curso, fotografias, caricaturas.

A AAEC disponibiliza-se para receber todas as doações que Antigos Estudantes ou as suas Famílias entendam fazer, para assim ampliar o acervo da Associação e, ao mesmo tempo, impedir que se percam livros, fotografias, e muitos objectos de diversa natureza, com alguma ligação à Academia, mesmo que indirecta.

A AAEC compromete-se a tudo tratar de forma adequada, para exibição pública e também para trabalhos de investigação.

Quem quiser responder a este apelo poderá contactar a AAEC através do e-mail aaec@aaec.pt ou para o telefone 917554577.

Ajudem-nos a preservar a História e a Memória da Academia de Coimbra!