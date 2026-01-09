A representação clássica de uma Ordem Internacional, composta pela justaposição de Estados soberanos que, primeiro, se respeitem a si próprios, e depois, se respeitem entre si, não resistiu à irrupção de tantas sociedades disruptivas que, de repente, apareceram a liderar o panorama mundial. A solidez das fidelidades (leia-se o respeito pelos princípios morais e éticos que devem regular os acordos políticos) e a atomização das políticas externas (leia-se as demagogias diplomáticas em adaptação constante) contribuíram e contribuem para desfazer os quadros nacionais e para os fragmentar em processos de desagregação sem fim. Daí até à desagregação internacional é menos do que um passo: As teorias geopolíticas são abaladas, os conflitos internacionais mudam de natureza, os modos de regulação tradicionais já não funcionam!…

Há uma forma totalmente nova de análise do Mundo, das grandes tendências do momento e da maneira como elas se ligam umas às outras. É o Mundo em viragem internacional!… Interpretar esta viragem envolve olhar para as mudanças científicas, tecnológicas, sociais e pessoais. Significa perceber as transformações do nosso tempo através dos múltiplos pontos de vista à procura de sustentabilidade, segurança e clareza, adaptando-se às novas realidades onde a lei é maleável e adaptável às circunstâncias de momento, a moral nunca foi geopoliticamente tão manipulável, a ética tão ignorada!…

Quero com isto dizer que hoje parece querer-se cultivar uma visão diferente, profunda e consciente da vida e do nosso lugar nela!…

O ano 2026 vai ser um ano de inesperada instabilidade política. Sem estar a discutir a justeza e o processamento do “Acto” (não cabe aqui essa discussão), a verdade é que os precedentes estão abertos!… Serão iguais as reacções dos diversos países ao que pode vir a seguir-se? Como Trump disse que quer conquistar a Gronelândia, qual vai ser a posição da União Europeia?!…

As motivações de Trump ficaram muito claras naquela sua majestática (Ele e os seus Súbditos mais directos) conferência de imprensa da tarde da invasão da Venezuela: são um misto de necessidade de projectar força (para dissuadir e influenciar ao mesmo tempo rivais e aliados…), interesse económico (descreveu ao pormenor o seu interesse no petróleo da Venezuela…) e, talvez também, medo da influência da China (nos interesses económicos ou em outras atitudes noutras paragens…)!… Mas o objectivo final de Trump é de se mostrar como um vencedor … de se mostrar como o “Senhor Absoluto” (“L’État, c’est moi”)!…

Seja como for, a verdade é que se abriu de repente uma janela de uma “Nova Ordem Internacional”!… E o Mundo parece estar muito dividido!… O que irá sair desta “Caixa de Pandora”?!…