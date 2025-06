Opinião: Jacarandás em risco?

Hoje as preocupações estéticas e climáticas com a cidade sobrepuseram-se ao resto.

Não se encontra informação, nem na câmara nem na Metro.

Mas os utentes do infantário da rua receberam o aviso na imagem.

Começam hoje as obras na Rua Lourenço de Almeida Azevedo.

Começará o abate de Jacarandás?

Parece que os Jacarandás centenários estão na mira dos autarcas.

Em Lisboa, no Porto e, receia-se, em Coimbra.

Em Lisboa para aumentar o número de estacionamentos.

No Porto e em Coimbra para criar o «Metrobus» sem afectar o espaço do automóvel.

Em Lisboa a câmara recuou face à revolta pública.

No Porto a câmara suspendeu face à revolta pública.