Apresenta-se no site da rede de Escolas do Turismo de Portugal como “GERAt – Território, Talento, Turismo”, dizendo logo ao que vem em termos temáticos, podendo ainda acrescentar-se que este projeto pretende, nos médio e longo prazos, contribuir para a formação de cidadãos mais informados e empreendedores, nomeadamente em áreas ou temas cruciais para o desenvolvimento socioeconómico e cultural de cada território e das pessoas que o habitam, onde o conceito de Sustentabilidade e a atividade do Turismo são, cada vez mais, incontornáveis.

O GERAt, iniciativa do Turismo de Portugal, instituto público que tutela as Escolas de Hotelaria e Turismo e que através destas promove o desenvolvimento deste projeto um pouco por todo o país, visa aproximar as novas gerações ao setor do Turismo, promovendo a educação, o empreendedorismo e a valorização das profissões ligadas a esta área estratégica da economia nacional. Trata-se de um programa educativo, como já se percebeu, muito orientado para a investigação, ação e transformação, que pretende inspirar jovens estudantes, sobretudo dos ensinos básico e secundário, a compreender melhor o papel do Turismo, estimulando o pensamento criativo, o espírito de iniciativa e a cidadania ativa.

Assim, os principais objetivos do GERAt passam por sensibilizar os jovens para a relevância do Turismo enquanto motor de crescimento económico e de coesão territorial, fatores críticos em termos do modelo de desenvolvimento português, influenciando comportamentos assentes na sustentabilidade e na hospitalidade — valores centrais na atividade turística, tal como esta é entendida, ou deveria ser entendida, nos nossos dias. O projeto aposta na criação de gerações mais conscientes do impacto positivo que o Turismo pode ter nas comunidades locais e no ambiente, incentivando a participação dos alunos em projetos práticos sobre os locais onde vivem(!). Aqui, o apelo ao trabalho e metodologia de projeto é fundamental e só o mesmo permite que os desafios que o Turismo de Portugal faz a escolas públicas e privadas de toda a rede nacional de educação e formação, se concretizem de forma efetiva em relação aos objetivos atrás enunciados. Alunos e professores são, bem entendido, os principais destinatários deste projeto, permitindo uma aprendizagem colaborativa, motivadora e com resultados palpáveis, sendo estes resultados os projetos práticos que as escolas apresentam no final de cada edição em cerimónia nacional muito participada, divertida e inesquecível para todos os agentes envolvidos, não esquecendo o acesso a um didático jogo de tabuleiro sobre as temáticas que enformam o projeto e os prémios pecuniários para as três escolas mais bem classificadas num pitch final.

Ser uma escola GERAt, ainda este ano letivo, está à distância de uma consulta ao site da rede de Escolas do Turismo de Portugal e/ou ao contacto com a Escola de Hotelaria e Turismo mais perto de si!