Opinião: Erro de Casting?!

Corre, por estes dias, uma acirrada discussão sobre alguns dos elementos do Governo recém-empossado.

Chamou-me a atenção neste “disse que disse” inconsequente a perfeita ignorância e desplante com que classificam a nomeação de Emídio de Sousa, enquanto Secretário de Estado das Comunidades, como desadequada.

A primeira razão era, claro, centralista e desinformada: Emídio de Sousa tinha apenas sido Presidente de Câmara.

Ser Presidente de Câmara significa ter um conhecimento transversal e aprofundado de todos os dossiers de governação com o nível de detalhe que permita a resposta cara a cara com os munícipes a quem encontra na rua todos os dias ou que, por falta de resposta dos outros níveis de governação, batem à porta da Câmara.

Acresce que Emídio de Sousa foi presidente da câmara de um concelho com mais de 100 000 habitantes, responsável por cerca de 2 000 milhões de euros de exportações de uma indústria inovadora no produto e na gestão.

A segunda razão, igualmente centralista e desinformada: Emídio de Sousa nada sabia de Comunidades e Diáspora.

Acontece que Santa Maria da Feira (através da sua Câmara Municipal) trabalha a realidade da diáspora portuguesa de forma sistemática e profissional há anos. Através da sua potente plataforma BizFeira “ (…) apoia o fomento das ligações aos feirenses espalhados pelo Mundo e às “Casas da Vila da Feira”, potenciando o conhecimento acerca das nossas empresas nos mercados onde se inserem, promovendo negócios e atraindo investimentos para o concelho.”

A frequente presença de Emídio de Sousa junto destas comunidades da diáspora tornam-no seguramente uma das personalidades portuguesas mais conhecidas na diáspora Portuguesa. Mas como tudo isto se alavancou a partir do poder local, os altifalantes lisboetas não captaram a ressonância do trabalho feito.

Se é pena que tenha deixado de ser secretário de estado do Ambiente. Claro que é!! Só porque Emídio de Sousa é uma das pessoas que melhor conhece por exemplo o sector das águas, dossier em que estava a trabalhar com acerto e visão, não fosse um dos responsáveis pela profunda e positiva reforma do sector com impacto Ambiental e paisagístico evidente em Vila Nova de Gaia um dos maiores municípios portugueses.