Opinião: Eleições primárias para defender a democracia A extrema direita…espreita!

Para além dos incêndios, e do projecto de lei apresentado por António Costa que foi chumbado por PSD e PCP, vá-se lá saber porquê – vão investigar, trabalhem e estudem – há factos incontornáveis na política portuguesa e o que os nossos concidadãos pensam da classe política.

60% da nossa população, pensa que existe muita corrupção, minto, não existe muita corrupção, mas os políticos são corruptos.

Nada nem ninguém escapa! Gente do governo, gente das autarquias – sejam elas quais forem – além, claro está, da malta do futebol, ninguém escapa ao seu crivo!

Se no futebol, cuja tribo se vai defendendo, isolando os mais “piquenos” e desqualificados, “tudo o resto” atravessa a sociedade política portuguesa.

Justo e conveniente seria perceber se, a par deste número impressionante e não inflacionado, a “malta” continua a ser tolerante.

Como escrevi no meu anterior artigo de opinião, e para que fique devidamente registado, “a Democracia e o Salazarismo” têm em comum o centralismo

Porque razão, candidatos aos mais variados cargos de decisão política são escolhidos e eleitos em “concílio”?

Por outro lado, o que leva algumas figurinhas medíocres fieis ao chefe, a fazer afirmações atentatórias da dignidade de militantes partidários, e a tentar decidir por si o que ao “povo partidário diz respeito”?

Sei que é difícil para quem está instalado no poder, imaginar que alguém tenha uma ideia, propostas diferentes e diferenciadas, tentar assumir o poder em nome de uma maioria!

Sei que é difícil imaginar que se use o “factor primárias” para escolher o seu ou seus melhores representantes para candidatos a lugares públicos de decisão.

A maioria dos líderes não têm um único discurso que não seja um rol de lugares comuns. Mas os que giram em torno deles não são melhores!

Como se comemoraram os 500 anos de Luís de Camões? Ninguém sabe! Mas todos os dias há programas de futebol em quase todos os canais. Porque não é perigoso. Porque tranquiliza. Enquanto se fala de bola…

Quando nos referimos a Churchil, afirmamos que os homens excepcionais servem apenas para situações excepcionais, pois são os únicos capazes de as resolverem. Desaparece a situação excepcional e prescindimos deles. (António Lobo Antunes)

Conhecem algum político que tenha sentido de humor? Uma criatura sem humor é um ser horrível. Churchil tinha um elevado sentido de humor!

“Muitos” têm medo do novo, do diferente, do que incomoda o sossego.

Gostam dos idiotas porque não lhes colocam questões e por isso não os colocam em causa. Aplaudem-nos!

Há muitas crianças inteligentes e muitos adultos estúpidos, porque perdemos muitas crianças quando elas começaram a crescer.

Estamos a viver tempos conturbados. Por muito que queiramos evitar, há sempre a tendência de eleger alguém que pense por nós, colocando em causa o primado da democracia, ao invés do reforço da democracia.

O Povo só voltará a respeitar os partidos da democracia, quando estes derem um sinal que estão dispostos a mudar. A extrema-direita, espreita!

Por isso, as primárias” são necessárias e urgentes!