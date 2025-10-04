O principal problema das eleições autárquicas em Portugal reside hoje na governabilidade. Verifica-se um número recorde de candidaturas independentes e uma presença muito mais marcada do Chega. Mais perigoso do que imaginar muitas câmaras presididas por este partido é admitir o risco de múltiplos municípios ficarem bloqueados pela sua ação ou pela incapacidade de articulação entre diferentes grupos partidários. A fragmentação pode gerar impasses graves, dificultando decisões essenciais para as comunidades locais. Ao mesmo tempo, constata-se uma desconexão entre os temas que dominam o debate nacional e as reais preocupações dos cidadãos.

Questões como a lei dos estrangeiros ocupam espaço na agenda mediática, mas estão praticamente ausentes do discurso autárquico. Uma análise a 80 suportes de campanha, referentes a 60 candidatos em 13 municípios de várias dimensões que tive oportunidade de realizar, mostra que as prioridades locais são outras: Habitação, Mobilidade, Envelhecimento, Emprego. É aí que se joga a confiança e o futuro da governação autárquica.

Por isso, não se percebe o grande alarido em torno de quem apoiou quem na votação da lei dos estrangeiros no Parlamento. A vitória de Montenegro mais pareceu de Pirro, uma vez que ficou marcada pelo tacticismo do timing .

Se tudo continuar como até aqui, e sendo certo que o problema não está tanto nas regras, mas sim na sua efetiva implementação, José Luís Carneiro poderá até ganhar margem de manobra a médio prazo com o seu voto contra. Na verdade, parece evidente para todos que este é um tema estruturante da vida coletiva. Não se trata apenas de fábricas que necessitam de mão de obra, mas sobretudo do setor social, que já não tem capacidade para responder a uma população cada vez mais envelhecida e frágil. Não se compreende, portanto, porque é que continua a ser tão difícil tratar o assunto com pés e cabeça – receber, acolher, integrar e pôr a produzir – através de um acordo sério entre os dois partidos moderados que sustentam a nossa democracia.