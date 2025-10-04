diario as beiras
opiniao

Opinião: “Ao lado…”

04 de outubro às 10 h35
0 comentário(s)

O principal problema das eleições autárquicas em Portugal reside hoje na governabilidade. Verifica-se um número recorde de candidaturas independentes e uma presença muito mais marcada do Chega. Mais perigoso do que imaginar muitas câmaras presididas por este partido é admitir o risco de múltiplos municípios ficarem bloqueados pela sua ação ou pela incapacidade de articulação entre diferentes grupos partidários. A fragmentação pode gerar impasses graves, dificultando decisões essenciais para as comunidades locais. Ao mesmo tempo, constata-se uma desconexão entre os temas que dominam o debate nacional e as reais preocupações dos cidadãos.

Questões como a lei dos estrangeiros ocupam espaço na agenda mediática, mas estão praticamente ausentes do discurso autárquico. Uma análise a 80 suportes de campanha, referentes a 60 candidatos em 13 municípios de várias dimensões que tive oportunidade de realizar, mostra que as prioridades locais são outras: Habitação, Mobilidade, Envelhecimento, Emprego. É aí que se joga a confiança e o futuro da governação autárquica.

Por isso, não se percebe o grande alarido em torno de quem apoiou quem na votação da lei dos estrangeiros no Parlamento. A vitória de Montenegro mais pareceu de Pirro, uma vez que ficou marcada pelo tacticismo do timing .

Se tudo continuar como até aqui, e sendo certo que o problema não está tanto nas regras, mas sim na sua efetiva implementação, José Luís Carneiro poderá até ganhar margem de manobra a médio prazo com o seu voto contra. Na verdade, parece evidente para todos que este é um tema estruturante da vida coletiva. Não se trata apenas de fábricas que necessitam de mão de obra, mas sobretudo do setor social, que já não tem capacidade para responder a uma população cada vez mais envelhecida e frágil. Não se compreende, portanto, porque é que continua a ser tão difícil tratar o assunto com pés e cabeça – receber, acolher, integrar e pôr a produzir – através de um acordo sério entre os dois partidos moderados que sustentam a nossa democracia.

Autoria de:

Cristina Azevedo

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de outubro

Centenas reclamam em Lisboa libertação de portugueses da flotilha
04 de outubro

Professores em manifestação em Lisboa para reclamar valorização urgente da carreira
04 de outubro

Colisão frontal em Miranda do Corvo provoca morte a motociclista de 56 anos
04 de outubro

Montenegro diz que "Governo não interveio em nenhum ato" de venda de armamento a Israrel

opiniao

opiniao
04 de outubro às 10h37

Opinião: “Lixo, saúde e eleições”

0 comentário(s)
opiniao
04 de outubro às 10h35

Opinião: “Ao lado…”

0 comentário(s)
opiniao
04 de outubro às 10h33

Opinião: “Três milhões de euros para garantir o inestimável”

0 comentário(s)