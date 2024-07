Opinião: Análise Digital Preditiva

A digital analytics está associada aos dados digitalizados. Do seu estudo advêm múltiplos benefícios, como sejam: melhoria da aptidão dos utilizadores, o conhecimento dos hábitos de consumo dos visitantes, o desenvolvimento da praticidade e simplicidade do site, a avaliação da notoriedade da marca e, por fim, a verificação do SEO −Search Engine Optimization −, conjunto das técnicas usadas para alcançar um bom funcionamento de páginas de um site.

De facto, graças à análise digital, é possível aceder ao horário de maior tráfego no site da empresa, à fonte de entrada ou dispositivo de acesso, aspetos que facultam à direção da empresa uma perceção mais adequada de quais são os produtos, os artigos, os serviços ou conteúdos mais interessantes para os utentes, quantificando inclusive o produto mais comercializado. Supletivamente, possibilita saber quais as páginas que têm uma maior taxa de rejeição no URL (endereço eletrónico que oportuniza que o site ou blog seja encontrado na internet).

Outrossim, indagar quais as que os visitantes preferem, controlar a quantidade e qualidade de compromisso que a marca/produto envolve com os utilizadores, verificar o SEO, graças ao facto de a empresa ter acesso às palavras-chave a partir das quais os utilizadores entram no site da empresa e, se for caso disso, corrigi-los para que o site da empresa seja classificado de forma eficiente.

Complementarmente, com a utilização da digital analytics, a empresa adquire habilidade e capacidade para percecionar aquilo de que os seus utilizadores mais gostam, utilizando deste modo, os recursos da empresa de forma mais adequada e diversificada. Acresce que, a previsibilidade ou seja a projeção das ações a serem tomadas, é um atributo inerente à análise preditiva, sendo considerada, em conformidade, uma ferramenta de grande importância, da qual se extraem padrões para prever resultados e as tendências futuras, atributos que oportunizam às empresas uma boa capacidade de reação relativamente às coisas que acontecem, permitindo-lhes, além disso, adotarem uma posição proativa em relação ao seu próprio futuro.

A empresa SAS (Software e soluções de analytics) é uma empresa de vanguarda que transforma dados em visões e que, através do uso dos dados, de algoritmos estatísticos e de técnicas de aprendizagem de máquinas, projeta e identifica, com rigor, a probabilidade de resultados futuros com base em dados históricos.

É, assim, possível ir além da análise descritiva e diagnostico e dos respetivos relatórios sobre o que aconteceu e identificar probabilisticamente o que vai realizar-se no futuro. (…)