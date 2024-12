Opinião: A Teleconsulta na época de Inverno

Agora que se aproxima o Inverno e o pico das urgências devido às infeções respiratórias torna-se necessário que cada um de nós tenha o conhecimento adequado sobre as diversas alternativas de atendimento.

Efetivamente existe algumas diferenças entre ligar para o número de emergência 112 ou em alternativa para o número do SNS 24 que é 808 24 24 24.

Devemos ligar para o número de emergência nas situações de acidentes ou doenças muito graves tais como ataques cardíacos e AVC.

Já para o SNS 24 devemos ligar naquelas situações de doença aguda, mas que não tem um carácter de urgência tais como infeções respiratórias especialmente gripes e dor de garganta e também situações de febre diarreia e outras.

Estamos a entrar numa nova época em que a teleconsulta se irá vulgarizar recorrendo a videoconferências ou telefone de forma a pôr em contacto o doente com os profissionais de saúde devidamente habilitados, sem ser necessário a deslocação a uma unidade saúde.

É certo que esta nova forma de atendimento enfrenta alguma resistência, como tudo o que é novidade. No entanto se devidamente orientada poderá vir a constituir uma grande ajuda para a melhoria e qualidade do SNS não podendo, no entanto, ser encarada como uma solução para todos os casos.

É importante não esquecer que uma larga fatia da população não dispõe dos meios nem do conhecimento necessário para a teleconsulta, dado a necessidade de utilização de meios informáticos com algum grau de sofisticação para o cidadão médio.

Para aquelas pessoas que se sentem à vontade com estes meios a teleconsulta irá constituir uma forma cómoda de obter cuidados de saúde por evitar filas de espera e deslocações podendo ser atendidos em qualquer parte que se encontre.

Pode também vir a ser útil para aquelas pessoas que tendo mobilidade reduzida necessitem de cuidados de saúde.

Além disso podem mais facilmente constituir uma forma rápida de diagnóstico e tratamento para aquelas situações menos complicadas.

A teleconsulta pode então ser obtida através do SNS 24 sendo mesmo possível o seu agendamento para dia e hora marcados em que será estabelecida ligação com o médico que por sua vez pode facilmente emitir uma receita eletrónica e meios auxiliares de diagnóstico.

Neste momento encontra-se em fase de implementação a teleconsulta para a época das infeções respiratórias que irão atingir o seu pico muito em breve, através do SNS 24.

Como acontece com todas as novidades irá ser necessário um período de adaptação para a utilização pelos doentes, mas também de adaptação dos sistemas informáticos e mesmo dos profissionais de saúde enfermeiros e médicos.