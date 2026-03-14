Os Países Baixos, historicamente marcados por uma forte tradição religiosa ligada ao Cristianismo, têm passado por mudanças profundas nas últimas décadas. O país, que durante grande parte do século XX foi fortemente influenciado pelas igrejas, tornou-se hoje uma das sociedades mais secularizadas da Europa.

Durante muitos anos, a religião teve um papel central na organização da sociedade holandesa. Católicos e protestantes viviam muitas vezes em comunidades separadas, com as suas próprias escolas, jornais, sindicatos e até partidos políticos. Este sistema ficou conhecido como “pilarização” e marcou profundamente a vida social e política do país.

No entanto, a partir da década de 1960, iniciou-se um rápido processo de secularização. A frequência nas igrejas começou a diminuir de forma significativa e muitas instituições religiosas perderam influência na vida pública. Actualmente, uma grande parte da população declara não seguir qualquer religião.

Entre os cidadãos que ainda se identificam com uma fé religiosa, o Catolicismo e várias correntes do Protestantismo continuam presentes, embora com um número de fiéis muito inferior ao de décadas anteriores.

Ao mesmo tempo, outras religiões ganharam maior visibilidade, especialmente o Islamismo, em grande parte devido à imigração nas últimas décadas.

Alguns factores como a modernização, o aumento da educação e a valorização da liberdade individual como algumas das principais causas desta mudança. Hoje, nos Países Baixos, a religião deixou de ser um elemento central da identidade colectiva e tornou-se sobretudo uma escolha pessoal.