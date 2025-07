Opinião: A outra Universidade

Centenas de milhares de jovens que concluíram o ensino secundário, iniciaram agora o processo de candidatura ao ensino superior.

Trata-se de um momento marcante para cada um deles e para as respectivas famílias, já que é um passo que vai condicionar-lhes o porvir.

Entregues os papéis com a escolha dos cursos desejados e das escolas pretendidas, por ordem de preferência, segue-se a espera pela decisão burocrática.

Para a maioria dos jovens, será a primeira vez que vão deixar o aconchego de casa, iniciando a inédita experiência de enfrentar as responsabilidades do quotidiano. Estão entusiasmados, sonham com a aventura da descoberta.

Para grande parte dos pais, pelo contrário, é a desventura da distância, o pesadelo das despesas que vão ter de suportar – deslocações, alojamento, alimentação, propinas, livros, etc.

Para todos, é uma vida nova que está prestes a começar.

Enquanto Presidente da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, este meu texto dirige-se, particularmente, aos que tiverem a sorte de vir matricular-se na Universidade de Coimbra – e que assim assumem a condição de potenciais futuros membros desta AAEC…

Não lhes vou falar da Universidade, uma das mais antigas e mais prestigiadas da Europa, com uma história rica e longa de 735 anos.

Também não vou referir-me às tradições académicas, às Repúblicas, à praxe, às serenatas, às “latadas”, à Queima das Fitas…

Sobre tudo isto não lhes vai faltar copiosa informação, mal dêem os primeiros passos nesta sedutora Coimbra – que, garantidamente, os vai conquistar! Mas será a experiência a desvendar-lhes os recantos da Academia.

Contudo, e para o caso de ainda não saberem, vou revelar-lhes que existe, em Coimbra, uma outra Universidade, de que todos eles, automaticamente, vão tornar-se sócios mal façam a matrícula na UC.

Estou a referir-me à Associação Académica de Coimbra (AAC).

Fundada em 1887, é a mais antiga e a mais prestigiada das associações de estudantes do País.

Ao longo dos seus 138 anos, foi construindo uma história ímpar na defesa dos interesses dos estudantes, mas também de resistência e de irreverência, de denúncia e de solidariedade. Bastião das mais diversas formas de cultura, é também um eclético centro de desporto e de lazer. Ocuparia demasiado espaço referir aqui toda a oferta que a AAC disponibiliza aos seus Associados. Direi apenas que são 17 Secções Culturais (dedicadas a variados sectores), 26 Núcleos de Estudantes (abrangendo cursos das diversas Faculdades), 10 Organismos Autónomos (alguns com reputação internacional), 31 Secções Desportivas (que fazem com que a Académica seja considerada como a instituição com maior número de modalidades a nível nacional).

(Informação mais detalhada pode ser consultada no site da AAC: https://academica.pt/ )

Tudo isto numa magnífica sede conquistada pelos estudantes ao cabo de muitas décadas de luta. Com projecto dos arquitectos Alberto José Pessoa e João Abel Manta, o complexo (que foi inaugurado no início dos anos 60 e abrange o Teatro Académico de Gil Vicente e um amplo jardim interior), tem sofrido natural erosão, pelo que vai ser objecto de profundas obras de reabilitação e adaptação.

A proposta foi apresentada há dias, num dos auditórios do excelente Student Hub (mais uma valiosa estrutura ao serviço dos estudantes, criada na antiga Faculdade de Medicina). A apresentação foi feita pelo seu autor, o veterano arquitecto Gonçalo Byrne, numa sessão que contou com a presença de diversas entidades, entre as quais o Magnífico Reitor, Amílcar Falcão, o Vice-Reitor com o pelouro do Património, Alfredo Dias, representantes dos estudantes e dos funcionários.

Presente também o Reitor Emérito, Fernando Seabra Santos, que elogiou o projecto e sublinhou a importância da AAC, afirmando que o que nela se aprende é tanto ou mais importante do que aquilo que é ensinado na Universidade.

Concordando com Seabra Santos, aqui deixo um apelo aos “caloiros” para que aproveitem bem a riquíssima oferta que esta “outra Universidade” lhes disponibiliza, pois será um inestimável contributo para a sua formação integral e para o seu futuro.

Sejam bem-vindos!