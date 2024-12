Opinião: A órbita da Terra: um Espaço para o Futuro

Acima das nossas cabeças, longe da agitação das cidades, a órbita da Terra tornou-se um espaço concorrido e multifuncional. Satélites artificiais formam uma rede silenciosa que nos conecta, nos protege e nos ajuda a compreender o planeta. Este vasto carrossel tecnológico suporta as nossas vidas de forma invisível, mas essencial.

As aplicações são inúmeras e críticas. A meteorologia, por exemplo, evoluiu muito além do barómetro de parede. Satélites não só preveem “o tempo”, como estudam o clima global. No combate às alterações climáticas, monitorizam oceanos, florestas, ventos e temperaturas, alertando-nos sobre mudanças inesperadas. Fiscalizam também políticas ambientais: um agricultor pode receber subsídios porque um satélite confirmou a seca no seu terreno; um governo pode reagir mais rapidamente a incêndios ou inundações.

Na organização do território, a observação da Terra facilita a mobilidade sustentável e a gestão eficiente dos recursos. É um olhar imparcial, acima das divisões humanas, que optimiza cidades e humaniza infraestruturas.

As telecomunicações são um exemplo tangível da actividade orbital. Desde televisão por satélite até à internet em zonas remotas, vivemos hoje menos dependentes de torres ou fios. A geolocalização no telemóvel, indispensável para viagens ou entregas, também depende deste carrossel.

Feliz ou infelizmente, a órbita não é só para a paz. Em tempos de guerra, satélites são ferramentas fundamentais na monitorização de actividades hostis, planeamento de estratégias de mitigação e manutenção de comunicações seguras e independentes.

O futuro aponta para usos ainda mais inovadores. Fora da atmosfera, onde a microgravidade prevalece, a produção industrial poderá ganhar em eficiência. A captação em órbita de energia solar – constante e abundante – promete revolucionar a computação intensiva e reduzir a poluição terrestre.

Contudo, a corrida ao espaço traz perigos. A órbita está a tornar-se uma lixeira tecnológica, repleta de detritos que viajam a altíssimas velocidades. Uma colisão em cadeia pode inutilizar satélites essenciais. Além disso, a poluição luminosa dos zingarelhos orbitais dilui a beleza do céu nocturno: os astrónomos perdem estrelas e os poetas perdem inspiração.

Neste cenário em ebulição, o Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, assume um papel crucial. Através de programas como o ESA BIC, em colaboração com as Agência Espaciais Europeia e Portuguesa, o IPN impulsiona startups que exploram a economia da órbita terrestre.

No espaço, começamos a ver-nos ao espelho. Da órbita, vemos a Terra como ela é: o nosso cantinho azul que exige o cuidado que damos às nossas coisas. E nós, no nosso apetite infinito pelo desenvolvimento, temos a responsabilidade de olhar para cima com propósito. Afinal, o céu não é o limite – é um desafio partilhado.