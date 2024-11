Opinião: A criação de uma estratégia de atração de empregos para Coimbra deve utilizar a qualidade de vida como principal vantagem competitiva

Para atrair profissionais qualificados para Coimbra, é essencial compreender a situação salarial comparativa entre a cidade, Portugal como um todo e a média europeia. Uma análise abrangente dessa disparidade pode ajudar a formular estratégias que tornem Coimbra mais atrativa como um polo de talentos e inovação, especialmente em setores com procura crescente, como tecnologia e saúde.

Coimbra é uma cidade reconhecida pela sua história académica e cultural, sediando uma das mais antigas universidades da Europa. Contudo, apesar de sua excelência académica, os salários médios na região de Coimbra tendem a ser mais baixos do que em outras regiões de Portugal, como Lisboa e Porto, especialmente nas áreas de tecnologia e serviços. De forma geral, o salário médio em Coimbra ronda em torno de €1.200 a €1.400 mensais, não ultrapassando os €2.472 no caso de doutorados.

Em Portugal, o salário médio mensal bruto situa-se atualmente próximo a €1.410 ( 2023 ), variando de acordo com o setor, o nível de qualificação e a localização geográfica. Lisboa lidera em remunerações, onde os profissionais de setores de alta tecnologia e finanças podem esperar salários mais competitivos. Em comparação com países europeus como Alemanha, França e Países Baixos, onde os salários médios para as mesmas posições podem ultrapassar €3.000 a €4.000 mensais, Portugal apresenta uma diferença significativa. Essa disparidade pode ser um desafio na atração e retenção de talentos, especialmente em áreas de alta especialização, em que os profissionais podem preferir trabalhar em países com salários e benefícios mais competitivos. Essa diferença cria um ambiente competitivo para a atração de profissionais, pois os países com salários mais elevados atraem mais trabalhadores qualificados, aumentando ainda mais a necessidade de incentivos em locais como Coimbra.

Para atrair e reter talentos em Coimbra, é fundamental que as autoridades locais e empresas desenvolvam políticas e iniciativas inovadoras que complementem a oferta salarial. Coimbra possui um custo de vida acessível, comparado a outras cidades europeias, e uma qualidade de vida muito valorizada, com áreas verdes, acesso a centros culturais, e uma comunidade local ativa. Além de possuir um sistema de escolaridade também reconhecido com escolas secundárias publicas e privadas no ranking das melhores e o maior hospital publico. Estas qualidades, às que se vai juntar o metro tornando a cidade dos 10 minutos, pode atrair profissionais que buscam um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Deste facto nos deu nota uma análise de atratividade de Coimbra feita pelo IParque.

Oferecer benefícios adicionais, como apoio na mudança de residência, procurando habitação ajudando os proprietários privados a preparar planos de investimento/recuperação disponibilizando mais habitações, e descontos em serviços locais, pode aumentar o interesse de profissionais que, embora recebam um salário relativamente mais baixo, beneficiaram de um custo de vida mais acessível.

Para aumentar o poder de atração, as autoridades locais poderiam conceder incentivos fiscais e apoio às empresas que decidam instalar-se em Coimbra, sobretudo em setores como tecnologia, saúde e educação, onde a cidade já possui uma base de talento formada na universidade e politécnico.

A criação de zonas de inovação e hubs tecnológicos poderia atrair startups e empresas de alta tecnologia, criando um ecossistema de inovação e elevando a média salarial na região ao longo do tempo. Neste sentido é necessário desenvolver e fortalecer as parcerias entre o ensino superior e as empresas. Estágios e programas imersivos em empresas locais, desenvolvimento de projetos de investigação e I&D conjuntos, e a criação de bolsas de estudo direcionadas à formação profissionalizante em áreas de maior procura podem gerar uma base de talentos alinhada com as necessidades do mercado. A Coimbra Business School incentiva o empreendedorismo entre estudantes e recém-licenciados.

Com o crescimento do teletrabalho, muitas profissões, especialmente nas áreas de tecnologia e serviços, podem ser realizadas remotamente. Coimbra, sendo uma cidade com uma boa infraestrutura e um ambiente acolhedor, pode ser um destino ideal para trabalhadores remotos – as chamadas zoom towns – com um custo de vida mais baixo e uma qualidade de vida mais elevada.

O desenvolvimento e a promoção de setores estratégicos, como tecnologia, biotecnologia, turismo sustentável e serviços médicos, são cruciais. Coimbra pode aproveitar a sua reputação como centro de conhecimento para atrair profissionais de saúde e investigação científica, incentivando a criação de centros de inovação médica, farmacêutica e de saúde. Isso poderia aumentar o salário médio em setores especializados, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento e atração de talento.

Além do turismo académico de congressos internacionais, apostar na cultura como hub de profissões e de indústrias e valorizar o desporto como um todo com centros de alto rendimento.

A criação de uma estratégia de atração de empregos para Coimbra deve utilizar a qualidade de vida como principal vantagem competitiva. A cidade tem potencial para se consolidar como um polo de inovação e teletrabalho, sobretudo para setores em crescimento, caso as iniciativas locais e nacionais sejam direcionadas ao fortalecimento do ecossistema empresarial e da infraestrutura urbana. Se Coimbra desenvolver e implementar essas estratégias, pode vir a transformar-se num destino desejado por profissionais de diversos setores, retendo os talentos formados nas suas instituições de ensino e atraindo novos profissionais.