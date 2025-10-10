Um dos momentos anuais de maior partilha de conhecimento, experiências, boas práticas empreendedoras e de redes de cooperação dedicados ao tema e mercado do Enoturismo no nosso país, são as designadas Jornadas de Enoturismo da Região Centro. Estas vão já para a 13ª edição e realizam-se dias 4 e 5 de novembro em Viseu, no Solar do Vinho do Dão. Este espaço é também sede da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, entidade anfitriã do evento este ano, que decorre sob o mote “Enoturismo como Fator de Inovação para o Destino”.

Esta é uma iniciativa e projeto só possíveis pela reunião de sinergias de um conjunto de instituições que, praticamente desde a primeira edição, se uniram para criar, desenvolver e afirmar um encontro anual que é já uma marca reconhecida no setor. Assim, à CVR Dão juntam-se ainda as restantes CVR da Região Centro, a saber, Bairrada, Beira Interior, Tejo e Lisboa, ainda com o apoio e parceria da Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, em cujas instalações tudo começou no ano de 2011, realizando-se também parte do programa das, então, primeiras Jornadas de Enoturismo, no Museu do Vinho da Bairrada, em Anadia.

Voltamos ao Dão. Serão dois dias de trabalho, visitas técnicas, provas vínicas e degustações gastronómicas que se esperam de grande qualidade e sucesso, na senda, como se percebeu até aqui, do que é o legado das anteriores 12 edições deste evento. “A Força de uma Estratégia Conjunta”, “Uma Oportunidade de Negócio Rentável”, “O Impacto da Inteligência Artificial no setor do Enoturismo”, “A OMET – Organização Mundial do Enoturismo” e “O Futuro do Enoturismo em Portugal”, são alguns dos painéis que constam do programa, em que haverá ainda a apresentação de um manual de boas práticas, casos de sucesso nacionais e internacionais e saídas de campo para visitas em Santar (Nelas) e Silvã de Cima (Sátão).

E de que magnífica estadia podem também beneficiar os participantes em momento de (re)descoberta da região do Dão, em paisagens harmoniosas de vinhas, pinhais e montes graníticos, que conferem a este território um caráter autêntico, por isso genuíno ainda na sua identidade beirã. É uma das mais antigas regiões demarcadas do país, reconhecida pelos seus vinhos de qualidade, produzidos num ambiente natural equilibrado e protegido. Além da natureza e do potencial vitivinícola, a região possui um importante património histórico e cultural, visível em solares e outros conjuntos habitacionais que, precisamente, permitiram a criação e crescimento das atividades de Enoturismo na região. Esta tem vindo a afirmar-se como uma das formas mais autênticas e enriquecedoras de conhecer Portugal. Mais do que uma simples visita a vinhedos ou adegas que se abrem ao público, seja este apenas curioso ou especialista, trata-se de uma verdadeira experiência sensorial e cultural que permite conhecer o que o país tem de melhor. Portugal, com a sua diversidade de terroirs e tradições vitivinícolas, oferece um vasto leque de experiências que unem paisagem, gastronomia e património. Felizmente, no nosso país, o Enoturismo tem-se afirmado de norte a sul, convidando a descobrir a história e as estórias, os lugares e as pessoas que dão vida a cada garrafa, numa palavra, Cultura.

Tudo isto chega a patamares de excelência e celebração na Região Centro, muito particularmente nas regiões onde atuam as cinco Comissões Vitivinícolas Regionais principais promotoras das XIII Jornadas de Enoturismo, onde vinho e hospitalidade serão, uma vez mais, protagonistas! Vão e disfrutem!