Coimbra

Operação do metrobus entre Coimbra e Serpins arranca em dezembro

22 de novembro às 11 h57
A operação do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) entre Coimbra e Serpins (Lousã) arranca em dezembro, com serviço gratuito nesse primeiro mês.

Depois de avançar com uma operação preliminar (também ela gratuita) no troço urbano em Coimbra, a Metro Mondego anunciou hoje que o troço que liga esta cidade a Serpins, servindo os concelhos da Lousã e de Miranda do Corvo, entra em operação no mês de dezembro, depois de vários adiamentos no seu arranque.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Metro Mondego escusa-se a avançar com uma data precisa para o arranque da operação.

Autoria de:

Redação Diário As Beiras

