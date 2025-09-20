diario as beiras
A solidariedade humana que uniu funcionários da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) e do ISCAC / Coimbra Business School permitiu salvar a vida de Tobias, um gatinho bebé que se ouvia a miar aflitivamente há dois dias, no campus do Politécnico de Coimbra.

O som ouvia-se debaixo de um vidrão, um contentor de grande porte localizado junto ao ISCAC. Escondido com medo, e incapaz de encontrar uma saída sozinho, o gatinho estava notoriamente em risco de vida. Até que funcionários do ISCAC e da ESAC uniram esforços para tentar chegar ao animal.

Dada a dificuldade em chegar ao pequeno animal, foi chamada a equipa de resgate do Grupo Gatos Urbanos. Com um trabalho conjunto, foi possível deslocar com cuidado o pesado contentor e aceder ao local onde o Tobias se estava preso.

“O esforço conjunto revelou-se um verdadeiro exemplo de solidariedade e empatia, envolvendo diferentes membros da comunidade académica”, realça a associação Grupo Gatos Urbanos, adiantando que o gatinho ficou em segurança.

  1. MARTA diz:
    20 de Setembro, 2025 às 22:12

    Que gesto bonito ainda bem que ainda existem boas pessoas que se preocupam com os animais,obrigada por salvarem esse pequeno

  2. Paula Carvalho diz:
    21 de Setembro, 2025 às 20:06

    Um bem haja a todos que salvaram este pequenote.🙏 O mundo seria melhor se todos fossemos sensíveis á causa animal.

